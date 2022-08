Mercato Milan, Bakayoko sempre più lontano: due club sulle sue tracce

C’è bisogno di fare spazio in casa Milan. Dopo l’acquisto di De Ketelaere, che da nuova linfa vitale al centrocampo rossonero con i suoi 21 anni di età, è ora di liberarsi di chi, invece, è finito ai margini del progetto tecnico di mister Pioli. Uno di questi è sicuramente Tiémoué Bakayoko.

Il centrocampista transalpino, classe 1994, non è più considerato una pedina fondamentale per il Milan. Dopo essere arrivato a Milano nel 2018, la sua esperienza milanista è stata molto altalenante e sconnessa: prima il prestito al Monaco, poi al Napoli, infine il ritorno al Milan nella stagione appena trascorsa, che lo ha visto anche insignito del titolo di Campione d’Italia.

Il calciatore di proprietà del Chelsea non ha certo lasciato il segno: cambiare aria potrebbe fargli bene. L

Bakayoko Milan Calciomercato

La situazione del calciatore ce la chiarisce Tuttosport: oltre a piacere in Spagna, il primo club che ha fatto passi avanti per accaparrarsi Bakayoko è stato il Nottingham Forrest, neo-promosso in Premier League. Il Chelsea avrebbe già dato via libera al trasferimento, ma resta da sciogliere il nodo legato all’alto ingaggio del francese.

Giulio De Pino