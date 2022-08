Ultim’ora da Pedullà, sondaggio del Galatasaray per il difensore del Milan!

Il mercato, si sa, non dorme mai. Neppure quando sembra farlo, e neppure per quei nomi meno altisonanti – mai, o quasi – sulla bocca dei media. L’esempio perfetto è quello di Fodé Ballo-Touré, calciatore francese – naturalizzato senegalese, ma di origini maliane – arrivato al Milan l’estate scorsa a titolo definitivo. Il difensore transalpino dopo una stagione da 12 presenze, e con un titolo di Campione d’Italia messo in bacheca, potrebbe lasciare Milano per approdare in Turchia.

Milan Ballo-Tourè Galatasaray

Il Galatasaray, club prestigioso anche a livello internazionale, avrebbe presentato un‘offerta al Milan per Ballo-Tourè. L’indiscrezione arriva direttamente da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che in diretta su Sportitalia ha messo in luce la trattativa fra i due club. Il terzino sinistro, classe 1997, potrebbe dunque approdare ad Istanbul e fare il suo esordio in Super Lig, massimo campionato turco. Probabilmente in Turchia il giovane difensore rossonero potrebbe avere più spazio e completare quel percorso di crescita tecnico-tattica indispensabile per restare ai livelli più alti.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI