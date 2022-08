Bomba dall’Inghilterra, il Milan trema: Liverpool sulle tracce di un titolarissimo

Una notizia proveniente dall’Inghilterra scuote il sereno ambiente milanista: Ismael Bennacer non sarebbe contento delle recenti proposte di rinnovo e potrebbe essere tentato dall’ipotesi di un trasferimento a Liverpool. Secondo SportBible il centrocampista ex Empoli, diventato in questi anni una colonna portante del progetto rossonero, ha un contratto in scadenza nel 2024 e vorrebbe un sostanziale aumento dell’ingaggio: quello attuale, circa 1,6 milioni di euro a stagione, non soddisfa l’algerino.

Milan Bennacer Liverpool

Un’altra fonte inglese, l’autorevole Daily Mirror, parla di un interesse del Liverpool nei confronti del centrocampista rossonero. I Reds, che a centrocampo hanno perso Thiago e Jones causa infortunio, sono alla ricerca di rinforzi e potrebbero dare l’assalto a Bennacer. I dirigenti della squadra del Merseyside non avrebbero problemi a soddisfare le richieste economiche dell’algerino.

Il Daily Mirror parla addirittura di un’offerta, già pronta, di circa 40 milioni di euro. Una cifra importante che, se confermata, potrebbe davvero far vacillare il Diavolo. Attesi, a questo punto, importanti aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI