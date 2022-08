Milan, Boban sulla corsa scudetto: “C’è una netta favorita”

Zvone Boban storico centrocampista del Milan, ha rilasciato questa mattina una lunghissima intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti argomenti trattati dall’ex dirigente rossonero, v’è ovviamente il suo Milan fresco campione d’Italia, la corsa scudetto e il mercato.

Boban Milan Mercato Scudetto

“La Serie A sembra più equilibrata con diverse squadre in grado di lottare per il titolo. Mi sono divertito l’hanno scorso, l’equilibrio porta sempre la magia del calcio, credo e spero che sarà un altro anno così. Se sono stupito dallo scudetto del Milan? Sì e no. No, perché la rosa era più forte di quel che la gente pensava. Sì, perché l’Inter era comunque superiore e aveva un vantaggio enorme».

Sul suo amico non che ex collega Maldini ha detto: “Ho fatto la prima chiamata appena ho visto il Milan vincere a Reggio Emilia a Paolo Maldini e Massara che poi mi hanno passato Pioli sul pullman di ritorno da Sassuolo. Allo stadio c’erano mio padre e mio figlio, pazzi rossoneri. Io ero nel buio della mia camera a vedere gli scacchi su youtube, non avevo il coraggio di guardarla”.

Su Maldini e Pioli continua: «Hanno inciso tantissimo nella corsa scudetto. Paolo ha lavorato benissimo e gli vanno riconosciuti tutti i meriti, lui è fondamentale. Stefano è stato grande nel creare uno spirito di gruppo pazzesco, non ha mai mollato un centimetro e merita grandi complimenti. Qualche volta non la vediamo allo stesso modo, ma è il bello del calcio». Su Ibrahimovic: “Fa bene Zlatan a giocare ancora? No, non fa bene, ma capisco se continuerà perché so come ragiona. Tutti noi milanisti, io in particolare, gli saremo grati per sempre. Hai detto bene: con Zlatan è cambiato tutto, lui ha cambiato tutto. Ibra è unico».

Boban Milan Mercato Scudetto

Su De Ketelaere: «Ha classe, personalità e vede tutto. Ho dubbi per quel che riguarda la velocità, che ci vuole per essere un fuoriclasse. Certamente è da Milan, è un talento». Sulla corsa Scudetto: «La Juve è affamata, ha qualità, ma ho tanti dubbi… Anche se Vlahovic in Italia fa la differenza. L’Inter è sempre la favorita ma è una lotta aperta. Chi si è mossa meglio sul mercato?

Riprendere Lukaku è stato un grande colpo. La Roma non è stata da meno con Dybala».