Che bel Milan a San Siro: bentornato Leao e benvenuto al predestinato Charles

Alla seconda uscita stagionale in casa, il Milan non tradisce le attese e si impone con un netto 2-0 contro il Bologna in una partita senza storia.

San Siro risponde ancora una volta presente (oltre 70mila tifosi presenti), e la squadra di Pioli ringrazia con un’ottima prestazione, lucida ed estremamente efficace. Brilla la stella di Charles De Ketelaere. Il belga, alla prima da titolare e con lo sguardo di un intero stadio puntato addosso, si è presentato con un assist e tante giocate di una qualità sopraffina, da predestinato. Dice bene Pioli: il ragazzo farà divertire i tifosi rossoneri.

Quegli stessi tifosi che ieri sera sono tornati ad esultare insieme a Leao. Dopo le prime due partite a secco, il campione portoghese torna a decidere le sorti della sua squadra con un gol e un super assist, spazzando via le voci di mercato e circondandosi dell’amore del suo popolo.

Milan Bologna

Bisogna aggiungere qualcosa su Giroud? L’ex Chelsea firma la sua trecentesima rete in carriera con una girata fenomenale, da attaccante straordinario. Alla faccia di chi ancora si ostina a storcere il naso leggendo il suo nome.

Prosegue dunque la marcia del Milan, che mantiene la striscia di imbattibilità più lunga nei cinque maggiori campionati europei (19 partite): l’ultima sconfitta era arrivata lo scorso 17 gennaio contro lo Spezia, partita tristemente passata alle cronache per il gol annullato a Messias.

Adesso i rossoneri sono attesi da una settimana di fuoco – la prima di una lunga serie – che, passando dall’impegno di martedì contro il Sassuolo, si chiuderà sabato prossimo, ancora a San Siro, con un derby che può già dare un indirizzo a questa stagione. Intanto il Milan c’è, continua a vincere e a convincere. E crescerà ancora tanto, tantissimo.