Sei qui: Home » News » Milan ancora campione? Dionisi non ha dubbi: chi è la favorita per lo scudetto

Si è aperto ieri un nuovo campionato, inaugurato dal match d’esordio del Milan in un San Siro stracolomo di tifosi contro l’Udinese.

Sotto di un gol dopo solo 2′, i rossoneri hanno pareggiato e poi ribaltato la gara grazie alle reti di Theo e Rebic, ma la ripresa è servita ai bianconeri per ristabilire, ancora, la parità.

Ci hanno pensato Brahim e di nuovo Rebic, autore di una doppietta, a regalare però i primi 3 punti stagionali alla squadra, che ha subito messo in chiaro quale sia l’obiettivo della stagione.

LE AVVERSARIE

Impegnata nella trasferta di Lecce, nella gara delle 20:45 l’Inter ci ha impiegato 95′ a rispondere ai cugini, portando a casa la vittoria grazie al gol di Dumfries nel recupero.

Milan Udinese Serie A

La Juventus, invece, ospiterà domani a Torino il Sassuolo di Dionisi, e Allegri ha dichiarato a riguardo che la squadra sa bene di avere il dovere di puntare a vincere lo scudetto.

LE PAROLE

Proprio sul tema tricolore è intervenuto il tecnico neroverde alla vigilia del match dello Stadium, dando per favorito per la vittoria finale il Milan di Pioli: “Per quanto riguarda i favoriti credo che per ovvie ragioni sia la squadra campione d’Italia, la vicina di casa e la squadra che affronteremo lunedì, ma attenzione alle sorprese“.

Gabriella Ricci