Il mercato del Milan non tende ad infiammarsi nella ricerca per il difensore e il centrocampista voluti da Stefano Pioli, intanto vi sono nelle novità per quanto riguarda la società.

Infatti il Milan, stando a quanto riportato da Tuttosport, a settembre passerà al fondo RedBird Capital di Gerry Cardinale che a giugno aveva sottoscritto il signing per l’acquisizione del 99,93% delle azioni.

Fino a qualche settimana si vociferava di una partecipazione azionaria di Elliott vicina al 30%, invece sarà Cardinale a gestire tutto il pacchetto azionario del Milan.

Milan Cardinale società

Non vi è ancora una data ma si avrà tempo fino al 30 settembre e le cause intentate da Blue Sky e Yonghong Li non rallenteranno la trattativa.

La famiglia Singer resterà comunque con una partecipazione finanziaria.

Infatti la cessione avverrà attraverso un vendor loan, ciò consentirà inoltre ad Elliott di avere un massimo di due manager nel consiglio di amministrazione rossonero.

Situazione che interessa anche a Paolo Maldini per il ruolo di amministratore delegato.

Giacomo Pio Impastato