Milan, nuovo obiettivo in difesa: sarà derby di mercato!

Novità importanti per quanto riguarda le possibili mosse del Milan in difesa. Mentre continuano a lavorare al centrocampista – con Onana sempre in pole – Maldini e Massara non hanno mai abbandonato l’idea di integrare la rosa di Pioli con un altro difensore di livello.

Negli ultimi giorni è tornato in auge il nome Tanganga del Tottenham, per cui però manca l’accordo sia con il giocatore che con il club per la formula. Secondo quanto annunciato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, i rossoneri starebbero pensando di virare su un altro giovane difensore inglese: Trevoh Chalobah.

Chalobah Milan Chelsea

Sul centrale classe ’99 del Chelsea ci sono già sia Inter che Lipsia, ma il Milan potrebbe inserirsi in modo deciso accontentando i Blues anche sulla formula. Di seguito le parole di Di Marzio:

“Il Milan sta preparando l’offerta a titolo definitivo per Onana del Bordeaux ma attenzione in difesa, perché se è vero che sta trattando per Tanganga – senza avere ancora l’accordo con il giocatore e con il suo procuratore – il Milan potrebbe inserirsi su Trevoh Chalobah del Chelsea. Come sappiamo sul difensore sta lavorando anche l’Inter. Il Chelsea lo lascerebbe partire in prestito solo nel caso in cui arrivasse Fofana e c’è anche il Lipsia. Il Milan ci sta pensando seriamente, e avrebbe anche una forza importante per il prestito oneroso con diritto di riscatto in stile Tomori”.