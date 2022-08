Milan, domani i sorteggi di Champions: tutte le possibili avversarie dei rossoneri

Con i verdetti delle partite dell’ultima fase dei turni preliminari, è tutto pronto per l’inizio della Champions League 2022-2023.

Sono ufficiali i nomi di tutte le 32 squadre qualificate alla fase a gironi, che sono state divise nelle tradizionali quattro fasce in vista dei sorteggi in programma domani, giovedì 25 agosto a partire dalle ore 18:00 (orario italiano) a Istanbul, sede della finale.

Il Milan, inserito in prima fascia in quanto campione d’Italia, potrà sperare in un girone meno complicato rispetto a quello dell’anno scorso, quando i rossoneri se la sono vista contro Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Attenzione comunque alla seconda fascia, dove troviamo squadre del calibro di Barcellona, Chelsea e ancora Liverpool, finalista nell’ultima edizione del torneo.

Di seguito tutte le possibili avversarie della squadra di Pioli, divise fascia per fascia:

2ª FASCIA

Barcellona

Lipsia

Liverpool

Chelsea

Tottenham

Atletico Madrid

Siviglia

3ª FASCIA

Borussia Dortmund

Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen

Benfica

4ª FASCIA

Celtic

Marsiglia

Club Brugge

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa Rangers Dinamo Zagabria Copenaghen