Milan, che parole di De Ketelaere su Maldini: l’ha detto in conferenza!

Oggi Charles De Ketelaere si è presentato al Milan e ai suoi nuovi tifosi rossoneri che, come dichiarato in conferenza stampa da lui stesso, non vede l’ora di vedere a San Siro. Tra i diversi spunti, il trequartista belga ha rilasciato anche delle dichiarazioni sull’importanza di Maldini nella trattativa e sul progetto del Diavolo. Le sue parole:

“Per me è stato un onore aver parlato con lui. È una leggenda di questo club, ma anche adesso ha un ruolo importante. Nella mia scelta è stato fondamentale anche il progetto del Milan, sono stato molto attratto dal progetto. Le ultime settimane sono state difficili. Sapete cos’è successo, io ho sempre espresso il mio desiderio ai miei agenti di andare al Milan. Ho dovuto cedere qualcosa, ma la cosa più importante per me era arrivare qui”.

De Ketelaere

Parole d’affetto dunque per il suo nuovo club, per il quale ha dovuto rinunciare a qualcosa, ma un’occasione del genere non poteva sfuggire per lui. Pioli lo proverà nella prossima amichevole contro il Vicenza, in attesa di capire quale sarà il suo reale piazzamento in campo.

Charles si sente un trequartista offensivo, ma potrebbe anche giocare sottopunta. Di sicuro l’obiettivo primario è quello di esplodere con questi colori addosso, grazie all’aiuto dell’allenatore che nell’intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha dichiarato “un futuro top player”.