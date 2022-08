Serie A, le statistiche del CIES: La posizione del Milan

Il CIES Football Observatory ha pubblicato quelle che sono le sue previsioni sulle classifiche finali di 23 massime divisioni calcistiche di Federazioni affiliate alla UEFA per la stagione 2022/2023.

Tra le varie competizioni c’è anche la Serie A.

I pronostici sono stati realizzati sulla base di una statistica che vede le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, l’esperienza dei calciatori attuali e le spese sul mercato, che ancora non è terminato, effettuate dai vari club.

Milan CIES Posizione

L’unica lega che secondo il CIES vedrà un posizionamento differente delle squadre rispetto alla scorsa stagione è proprio la Serie A.

L’Inter infatti secondo il pronostico si classificherà prima e sarà dunque Campione d’Italia, mentre il Milan di Pioli quest’anno dovrà cedere lo scudetto e accontentarsi del secondo posto. In Champions andrà il Napoli, mentre la Juventus non andrà oltre il quarto posto come nella scorsa stagione. Delusione anche per la Roma di Mourinho (sesta), mentre l’Atalanta dovrebbe migliorare la sua posizione e chiudere al quinto posto.

Tatiana Digirolamo