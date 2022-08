Milan, definito l’acquisto di un futuro crack mondiale: le ultime

Il Milan vuole investire molto sul proprio settore giovanile, grazie alla grande esperienza in possesso dall’area scouting rossonera che ha a capo Geoffrey Moncada. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, i rossoneri avrebbero definito l’arrivo un super colpo in prospettiva: si tratta di Dariusz Stalmach, centrocampista classe 2005 che a soli 16 anni vanta già di una certa esperienza.

Il giovanissimo, infatti, ha già fatto comparsa in 22 gare tra i professionisti con il suo Górnik Zabrze. Definito un prossimo crack mondiale, da tempo era inseguito in Italia anche da Roma e Juventus e da altri club europei. Resta da capire se verrà subito aggregato alla Primavera di mister Abate o meno, ma i presupposti per arrivare in alto ci sono tutti.

Stalmach

Sarà realmente un futuro campione? Di seguito è riportata qualche informazione sul giocatore (da TuttoMercatoWeb, ndr) per conoscere meglio il suo identikit e che tipo di centrocampista sia:

Nome: Dariusz Stalmach

Data di nascita: 8 dicembre 2005

Nazionalità: polacco

Ruolo: centrocampista

Squadra: Górnik Zabrze

Assomiglia a: Piotr Zielinski