ULTIM’ORA – Milan, è fatta per il nuovo esterno: arriva dal Barcellona!

Colpo a sorpresa del Milan a meno di 24 ore dalla fine del calciomercato. Dopo l’infortunio di Florenzi contro il Sassuolo, i rossoneri sono subito corsi ai ripari e sono in chiusura per Sergiño Dest del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Milan ha effettuato un vero e proprio blitz, trovando in poche ore un accordo con i blaugrana per un prestito con diritto di riscatto (fissato a 20 milioni di euro). Il giocatore firmerà un contratto annuale e, in caso di riscatto, sarà legato ai rossoneri per altre 3 stagioni. Maldini e Massara si sono inseriti nella trattativa tra il Barcellona ed il Villarreal, che era molto vicino all’esterno.

Dest, classe 2000 di passaporto statunitense, ha giocato nel Barcellona come terzino destro, ma all’occorrenza è capace di interpretare anche il ruolo di terzino sinistro o esterno alto destro. Arriverà al Milan per sostituire l’infortunato Florenzi (le cui condizioni sembrano essere piuttosto serie): già domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i rossoneri.