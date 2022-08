Milan, futuro lontano per Bakayoko: accadrà oggi!

Non solo in entrata, ma anche in uscita, il mercato del Milan è entrato nel vivo in queste ultime ore. Tra i nomi in uscita c’è quello di Tiemouè Bakayoko, centrocampista francese che proprio nella passata stagione aveva fatto ritorno al Milan dopo aver vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-19 con Gennaro Gattuso alla guida.

Bakayoko Milan rescissione

Proprio il suo ex mentore sembrava volesse “riprenderlo” con se nella nuova esperienza al Valencia, ma così non è stato. Oggi ci sarà l’incontro in sede con gli agenti: sul tavolo lo scioglimento del contratto sia col club rossonero sia col Chelsea (club che ancora detiene il suo cartellino visto il prestito biennale). Da tempo è ormai piuttosto chiaro come il francese non rientri nei piani di Pioli e il club rossonero sta quindi lavorando per la sua uscita anticipata da Milanello anche perché il suo ingaggio è piuttosto pesante. Come riportato da Footmercato in Francia, questa mattina ci sarà la risoluzione di contratto con il calciatore che sarà libero di accasarsi in qualsiasi squadra. Il Newcastle finora sembrerebbe essere in pole con il Nizza subito dietro. Più lontane le ipotesi Monza e Lione. Il futuro di Bakayoko sarà lontano da Milano e lo sarà molto a breve.