Il Milan continua a cercare sul mercato i profili più adatti per rafforzare i reparti a disposizione di Stefano Pioli. Maldini e Massara sono a lavoro per puntellare centrocampo e difesa. Occhi puntati anche sul mercato in uscita.

In particolare, secondo quanto affermato da Il Corriere dello Sport sarebbero arrivati degli apprezzamenti del Galatasaray per il terzino Ballo-Tourè.

Ballo Tourè Milan Galatasaray

Il Milan però non vorrebbe privarsi del giovane esterno e difficilmente lo lascerà partire in questi ultimi giorni di mercato estivo. Il club rossonero infatti lascerebbe partire il classe ’97 solo a fronte di un’offerta ritenuta congrua. I dirigenti rossoneri infatti chiederebbero una cifra maggiore rispetto a quella con cui prelevarono il giocatore appena un anno fa, ovvero 4,5 milioni.

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore che possa occupare la casella lasciata libera da Romagnoli. Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, i rossoneri hanno riaperto la trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga.

Il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, ma gli Spurs preferirebbero l’obbligo.