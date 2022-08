Milan, hai sentito Fofana? L’ha detto sul suo futuro!

Seko Fofana, centrocampista classe ’95 del Lens ed ex Udinese in Italia, è intervenuto ai microfoni di FootMercato per parlare della stagione che verrà e delle ultime voci di mercato, in cui è stato accostato a Psg e al Milan:

“Per il momento sono al Lens e sono molto felice di essere qui, di potermi allenare con i miei compagni, di migliorare in questa preparazione. Ufficialmente sono qui. Dopodiché, tutto è possibile. Io voglio divertirmi e prendo tutto quello che posso prendere. Siamo in un periodo di mercato in cui c’è molta riflessione. Puoi dire a te stesso che rimarrai o che te ne andrai, non lo sai davvero”.

Fofana

“Oggi le cose stanno andando molto bene al Lens, ci sono stati nuovi acquisti, abbiamo una squadra completa e non vedo perché dovrei pensare di andarmene. Ma le cose possono succedere, la finestra di mercato non è finita, è vero che è una situazione in cui molte persone si fanno domande. Le ultime due stagioni sono passate in fretta e ho ancora voglia di divertirmi. Sono sicuro che non prenderò una decisione alla leggera”.