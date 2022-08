Milan, il giocatore rossonero vicino al rinnovo: cifre e dettagli

La storia tra Fikayo Tomori e il Milan continua. Il difensore inglese, infatti ha trovato un accordo con la dirigenza rossonera per il suo rinnovo fino al 2027, come riferito da calciomercato.com. Accordo raggiunto grazie anche alla volontà dello stesso difensore inglese di volere vestire la maglia del Diavolo, spegnendo definitivamente alcune voci di mercato che lo avevano accostato alla Premier.

Bozza d’intesa di un nuovo contratto con un aumento dello stipendio da 2 milioni a 3.5 con i bonus. Un colpo super quello fatto da Maldini e Massara lo scorso anno, puntando e rischiando ben 28.5 milioni di euro su di lui dal Chelsea in cui non vedeva spesso il campo. I londinesi lo avevano ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto, poi esercitato a giugno 2021 dal club di via Aldo Rossi.

Tomori

Una coppia super quella formata da lui e Pierre Kalulu, un altro talento scoperto dall’area scouting del Milan. I due nell’ultima stagione, quella dello scudetto, hanno portato la difesa del Milan ad essere la più imbattuta del campionato.

Dopo Pobega, altro rinnovo in vista dunque in attesa che si concretizzi anche il rinnovo più atteso, quello di Rafel Leao.