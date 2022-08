Milan, un centrocampista di Serie A nel mirino: la situazione

Il centrocampo del Milan è in crisi. L’addio di Franck Kessie è stato forse troppo sottovalutato da Paolo Maldini e Ricky Massara e l’infortunio che Sandro Tonali ha subìto nell’amichevole contro il Vicenza ha messo in allarme il centrocampo rossonero.

I nomi fatti negli ultimi giorni sono tantissimi, a partire da Raphael Onyedika del Midtyjlland che ha un costo di circa 9-10 milioni di euro, per poi passare ad Adrien Tameze dell’Hellas Verona. Sono i due nomi più caldi per il centrocampo rossonero, ma nel frattempo Paolo Maldini ha avviato i contatti per un altro centrocampista.

Ilic Hellas Verona

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Tameze non sarebbe l’unico dei veronesi ad interessare al Milan. Bensì, anche il profilo di Ivan Ilic potrebbe essere quello adatto.

Sul serbo è in pole la Lazio, che però deve prima vendere qualcuno. Il Verona spara alto sul prezzo, circa 25 milioni richiesti per cedere l’ex Manchester City. Paolo Maldini ha avviato i primi contatti e punta ad abbassare le pretese dei veronesi.

Vittorio Assenza