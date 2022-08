Sei qui: Home » News » Milan-Inter, non solo Lukaku: in dubbio un altro nerazzurro

Manca sempre meno al Derby della Madonnina. Sabato sera alle 18.00 San Siro si incendierà per lo scontro tra le due squadre di Milano. In palio la posizione di vantaggio in classifica, tre punti preziosi e ovviamente la gloria di un successo ai danni degli acerrimi rivali.

L’Inter cercherà di vendicare la sconfitta dello scorso anno firmata Giroud, mentre il Milan dovrà cercare di bissare il successo della passata stagione per superare in classifica i cugini. I rossoneri sono reduci dal deludente 0-0 sul campo del Sassuolo, mentre i nerazzurri hanno superato la Cremonese per 3-1.

Entrambe le squadre arriveranno al match con alcune defezioni. La squadra di Stefano Pioli dovrà rinunciare ad Alessandro Florenzi, uscito anzitempo dal Mapei Stadium per un problema fisico. L’Inter invece dovrà fare a meno di un punto di riferimento come Romelu Lukaku (sempre decisivo nei derby) e potrebbe dover rinunciare anche a Joaquin Correa, secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del giocatore sono da valutare. L’argentino ha subito un affaticamento muscolare ed è in dubbio per la gara del Meazza.