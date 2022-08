Milan, sale la febbre da derby: è successo oggi!

Il derby tra Milan e Inter non si ferma mai. Le due squadre di Milano sono reduci da una battaglia serratissima, conclusa con la vittoria dello Scudetto da parte dei rossoneri al termine di una grande rimonta, iniziata proprio con la vittoria nel derby di ritorno firmata Olivier Giroud.

Milan Inter Derby

I due club si sono rinforzati durante il mercato estivo e sono arrivati al via della nuova Serie A come grandi favorite per la vittoria finale, affiancate dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Alla prima giornata entrambe non hanno tradito le attese, anche se sia per gli uomini di Pioli che per quelli di Inzaghi c’è voluta più fatica del previsto. I rossoneri infatti hanno dovuto rimontare un gol di svantaggio all’Udinese, mentre i nerazzurri hanno trovato i tre punti solo all’ultima azione della partita sul campo del Lecce.

Superato il primo spavento, la testa dei tifosi è già al Derby della Madonnina in programma il prossimo sabato 3 settembre. Nonostante manchino ancora più di due settimane e nel mezzo ci siano altri tre match, i biglietti per il match sono tutti esauriti. La febbre da derby ha già contagiato i supporters rossoneri e il messaggio è chiaro: non si aspetta altro che la sfida ai cugini dell’Inter.