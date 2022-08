Che gaffe dell’Inter, il Milan se la ride: i dettagli

Clamorosa gaffe social dell’Inter. L’errore ha avuto luogo ieri sera, tramite l’account ufficiale Twitter indonesiano dei nerazzurri. I gestori del profilo hanno erroneamente inserito come immagine di copertina non la foto della terza maglia interista di quest’anno, bensì l’immagine raffigurante la terza maglia del Milan. Un disguido che ovviamente non è passato inosservato agli occhi dei tifosi.

Inter Milan Gaffe

Molto curioso poi come non sia stata usata la maglia di un club qualunque, ma proprio quella dei cugini e acerrimi rivali rossoneri, con cui la squadra di Inzaghi ha un conto in sospeso. Due soli punti di differenza hanno deciso infatti lo scorso campionato, con lo Scudetto finito nelle mani del Milan grazie ad una grande rimonta nella parte finale della stagione.

L’errore poi non ha fatto altro che alimentare la già molto presente aria di derby che si respira in questi giorni. Il 3 settembre a San Siro sarà tempo di battaglia, con Milan e Inter pronte a sfidarsi nel primo incrocio di quest’anno, in attesa di capire chi saranno le protagoniste della nuova corsa Scudetto.