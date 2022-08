Sei qui: Home » News » Verso Milan-Inter, arriva la notizia per i tifosi rossoneri

Il prossimo weekend incomincerà il campionato di Serie A, ma se c’è una partita che Milan ed Inter non vedono l’ora di giocare è proprio il derby della madonnina.

Quest’anno non si dovrà aspettare a lungo per vedere le due squadre milanesi contendersi i colori della città, infatti Milan-Inter si giocherà sabato 3 settembre alle ore 18:00 a San Siro.

In merito a questa attesissima partita il Milan ha voluto informare i propri tifosi sulle modalità per acquistare i biglietti, che saranno in vendita dal 10 agosto.

Milan Inter InfoBiglietti

Queste le varie informazioni riportate sul sito ufficiale del Milan:

Fase Abbonati Secondo Verde : dal 10 agosto alle 12.00 all’11 agosto alle ore 23.59, gli abbonati al Secondo Anello Verde avranno la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori messi a disposizione con un listino prezzi dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato automaticamente un posto nel settore Terzo Blu, senza oneri aggiuntivi.

: dal 10 agosto alle 12.00 all’11 agosto alle ore 23.59, gli abbonati al Secondo Anello Verde avranno la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori messi a disposizione con un listino prezzi dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato automaticamente un posto nel settore Terzo Blu, senza oneri aggiuntivi. Fase Abbonati : dal 12 agosto alle 12.00 al 15 agosto alle ore 23.59 ogni abbonato alla stagione 2022/23 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo a un prezzo dedicato nei settori disponibili.

: dal 12 agosto alle 12.00 al 15 agosto alle ore 23.59 ogni abbonato alla stagione 2022/23 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo a un prezzo dedicato nei settori disponibili. Vendita libera: dal 16 agosto alle 12.00 fino a esaurimento posti.

Il prezzo dei biglietti per Milan-Inter parte da 59€

Tatiana Digirolamo