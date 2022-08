Milan, Kessie potrebbe svincolarsi a sorpresa: due squadre di Serie A interessate!

Franck Kessié è in attesa di conoscere il suo futuro. L’ex capitano del Milan è un calciatore del Barcellona, ma il club spagnolo è alle prese con una complessa situazione economica. Il club blaugrana rischia di non fare in tempo ad iscrivere i propri nuovi acquisti, tra cui Christensen e proprio Kessié

Il rischio di saltare le prime gare della Liga è elevato per questi due giocatori. Motivo per il quale il centrocampista potrebbe anche decidere di sfruttare la clausola presente sul suo contratto e svincolarsi. Infatti, se entro il 31 agosto Kessié non dovesse essere ancora stato registrato dal Barcellona per giocare la Liga, l’ivoriano potrebbe decidere di tornare svincolato.

Kessie Milan Barcellona

Juventus e Napoli sono alla porta, cercando capire come si evolverà questa situazione, secondo La Repubblica. I partenopei, in particolare, monitorano la situazione vista l’imminente partenza di Ruiz verso il Psg. la Juve, invece, vorrebbe completare il proprio reparto di centrocampo con un giocatore di livello come Kessié. Queste due società avevano già manifestato un interesse importante nei confronti del calciatore. Resta utopica invece la possibilità di un imminente ritorno al Milan.

Alessi Dambra