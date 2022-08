Milan, dopo Tomori pronto un altro rinnovo!

Dopo i rinnovi di Tommaso Pobega e Fikayo Tomori, che hanno prolungato fino al 2027, il Milan è pronto a far firmare un altro giocatore. Stando a quanto riportato, infatti, dal Corriere dello Sport, Rade Krunic è il prossimo sulla lista rinnovi di Paolo Maldini.

Il bosniaco è in scadenza nel 2024, così come Rafael Leao e Ismael Bennacer che sono due situazioni più complicate. Il centrocampista rossonero, che lo scorso anno è stato vicino a vestire la maglia del Torino, si è rivelato un vero e proprio jolly negli undici di Pioli, agendo sia da mediano che da trequartista al centro e a sinistra.

Rade Krunic Milan

Dopo l’infortunio di Sandro Tonali, che lo terrà ai box per 3 settimane, l’ex Empoli è stato chiamato nella gara di sabato pomeriggio contro l’Udinese, protagonista di una prestazione più che sufficiente.

Nel frattempo, per colmare il vuoto lasciato da Franck Kessie, torna di moda il nome di Seko Fofana del Lens. L’ivoriano non ha nascosto che giocare per i Campioni d’Italia gli piacerebbe eccome, seppure in Francia si stia trovando bene.

Vittorio Assenza