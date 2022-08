Milan, i complimenti del tecnico: “Bravo Maldini ha preso un giocatore elegante ed incisivo”

Charles De Ketelaere è stato il grande acquisto della sessione estiva di mercato rossonera.

Dopo una lunga trattativa col Bruges, Maldini e Massara sono riusciti a mettere a segno un colpo importante per il presente e il futuro, di grande qualità per la trequarti.

Foto: Getty Milan De Ketelaere Maldini Ranieri

Intervistato dal quotidiano romano, Il Messaggero, il tecnico Claudio Ranieri ha elogiato il gioco espresso dal Milan e l’operato di Maldini e Massara sul mercato, soffermandosi soprattutto sull’acquisto del giovane talento belga.

LE DICHIARAZIONI

Il gioco della squadra di Pioli:

“Il Milan ha la leggerezza di giocare bene e di ritrovarsi a memoria. Qualche imprecisione è comprensibile, perché siamo appena all’inizio, ma il copione è il solito: il bel calcio“.

Su De Ketelaere:

“Mi piace tantissimo De Ketelaere. Mi è bastato vederlo in campo una volta con il Belgio per apprezzare le sue qualità. È pratico, elegante, incisivo. Maldini e Massara hanno azzeccato un eccellente colpo di mercato”.

Il mercato in entrata per il club rossonero non è ancora finito, con Maldini e Massara al lavoro per completare la rosa e mettere a disposizione di Stefano Pioli almeno un centrocampista in grado di raccogliere l’eredità di Kessié (la vera priorità del mercato) e un difensore (si punta ad un profilo che possa arrivare a condizioni favorevoli).

In questi ultimi giorni sono attese novità sul mercato in entrata e in uscita (resta da definire il futuro di Bakayoko).