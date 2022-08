Mercato Milan, sfuma un obiettivo in difesa? La notizia dalla Germania

A venti giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, il Milan continua nella ricerca degli ultimi colpi da regalare a Stefano Pioli per affrontare la nuova stagione.

Come ribadito dallo stesso allenatore in un’intervista di qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport “Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza“.

N’Dicka Eintracht Francoforte

Maldini e Massara sono dunque in cerca di un difensore e di un centrocampista, che andranno a sostituire – almeno numericamente – gli ormai ex rossoneri Romagnoli e Kessié.

Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, sfumato il grande obiettivo Botman a fine giugno, la dirigenza del Milan ha deciso di aspettare per valutare eventuali occasioni di mercato. I nomi più forti negli ultimi giorni sono quelli di Diallo del PSG, Tanganga del Tottenham e N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

Quest’ultimo in particolare sembrava un profilo pienamente in linea con i parametri del Milan di Elliott: giovane classe ’99, già con tanta esperienza alle spalle. I rossoneri lo hanno valutato con molta attenzione in questi giorni, ma secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, alla fine il francese, considerato uomo chiave dell’Eintracht, rimarrà in Germania anche in questa stagione.