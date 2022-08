Verso Sassuolo-Milan, tegola per Pioli: due attaccanti danno forfait

Dopo la vittoria contro il Bologna avvenuta a San Siro sabato 27 agosto per 2-0, il Milan è già pronto per un’altra sfida, i rossoneri giocheranno infatti domani alle 18:30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport questa mattina, è previsto un pò di turn-over per i Campioni d’Italia, sicuramente uno dei motivi è anche quello di permettere ai giocatori di rifiatare in vista del derby contro l’Inter in programma sabato 3 settembre alle ore 18:00.

Milan NonConvocati Sassuolo

A confermare la notizia di un probabile stop per alcuni big rossoneri è stato Gianluca Di Marzio che nel riportare la lista dei convocati da mister Pioli per il match di domani ha sottolineato l’assenza di Ante Rebic e Divock Origi.

I due, infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, pare che non faranno parte della formazione non per chissà quale grande problema ma semplicemente perchè il ct rossonero pare non averli visti al 100% in questi giorni e avrebbe preferito non convocarli.

Tatiana Digirolamo