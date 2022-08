Milan, novità importanti sul futuro: firma attesa in giornata!

Milan, novità importanti attese in giornata per quanto riguarda il futuro del club.

Da diverso tempo ormai si parla del probabile cambio di proprietà della società rossonera. Dopo la vittoria dello scorso campionato lo status del Milan già elevato per la storia vincente del club, ha attirato a sè nuovi investitori pronti a continuare la tradizione.

Redbird-Gerry-Cardinale

Tra gli interessati all’acquisto del club c’è anche il gruppo RedBird, un fondo americano privato che tra i propri investimenti ricopre anche sport, finanza e telecomunicazioni.

A capo del fondo troviamo la figura di Gerry Cardinale, fondatore e Managing Partner dello stesso. In ambito calcistico RedBird possiede già l’85% del Tolosa, squadra che milita in Ligue 1 oltre a rapporti di collaborazione con il Liverpool.

Lo stesso Cardinale, secondo le ultime indiscrezioni sarà oggi a Milano per chiudere definitivamente la pratica. Il closing è infatti atteso nella giornata di oggi. Il nuovo proprietario sarà poi allo stadio già domenica per seguire il debutto della sua nuova squadra in una partita particolare come il derby.