Milan-Onana, il Bordeaux ha fissato il prezzo: le cifre!

Mentre mister Stefano Pioli è concentrato, così come tutta la squadra, per preparare al meglio la sfida di sabato contro il Bologna, la dirigenza rossonera non si ferma un attimo e monitora tutte le situazioni legate al calciomercato.

Gli obiettivi principali, dopo le buone operazioni portate a buon fine nel reparto offensivo, sono adesso un difensore centrale e un centrocampista.

Per quanto riguarda la zona nevralgia del campo, sembra ormai che i rossoneri siano fissi su Jean Onana del Bordeaux.

Getty Images, Jean Onana ù

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, il Milan avrebbe offerto ai francesi 5 milioni per il centrocampista camerunense.

Il Bordeaux, però, che aveva chiuso al prestito e apre solo a una cessione a titolo definitivo, chiede 6 milioni + 1 di bonus, ma anche una percentuale sulla futura rivendita.

La distanza tra i due club, dunque, non sembra eccessiva e fa sperare per la buona riuscita dell’operazione.

Pioli spera vada a buon fine, dato che servirebbe un centrocampista con quelle caratteristiche, considerando le tante partite da qui fino a fine stagione.