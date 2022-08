Calciomercato Milan, si raffreddano le piste a centrocampo: le ultime

Il Milan continua la ricerca di un nuovo centrocampista. L’addio di Franck Kessiè ha lasciato un vuoto nella rosa che è stato colmato solo in parte con il rientro dal prestito di Tommaso Pobega. L’ex Torino è pronto a ritagliarsi il suo spazio ma viste le tante competizioni nelle quali i rossoneri saranno impegnati, allungare la rosa in quel ruolo può essere fondamentale.

Onana Vranckx Milan

Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi, tra cui quelli di Jean Onana del Bordeaux e Aster Vranckx del Wolfsburg. Stando a quanto riportato da Daniele Longo però, i due centrocampisti sono al momento lontani da un possibile approdo a Milano.

Per il classe 2000 che gioca in Francia non è stata ancora presentata alcuna offerta e la pista si sta raffreddando nonostante l’incontro di ieri tra le dirigenze delle due società. Per quanto riguarda il classe 2002 belga invece, è previsto un nuovo incontro nella giornata di domani ma al momento c’è distanza sulla formula: i rossoneri sono aperti solo ad un prestito, i tedeschi vogliono una cessione a titolo definitivo.