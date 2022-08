Milan, out Adli dall’allenamento: svelato il motivo

Nonostante un precampionato da assoluto protagonista, Stefano Pioli non ha concesso nemmeno un minuto a Yacine Adli, uno dei nuovi volti in casa Milan.

Secondo Tuttosport però non esiste alcun ‘Caso Adli’: si tratta di semplice gestione. Servirà un po’ di tempo prima di integrarsi al meglio in un sistema di gioco totalmente differente rispetto a quello a cui era abituato.

Adli Milan Assenza

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano su SkySport, Yacine Adli non ha partecipato alla sessione odierna d’allenamento. Nessun allarme però.

Il centrocampista ex Bordeaux è volato in Francia con un permesso speciale per poter assistere alla nascita della sua seconda figlia. A meno di colpi di scena, dovrebbe far ritorno a Milano con un aereo privato nelle prossime ore.

Il centrocampista sarà dunque regolarmente a disposizione per la sfida di domenica sera contro il Bologna a San Siro. Chissà se sarà l’occasione giusta per vederlo esordire con la maglia del Milan davanti ai propri tifosi.