Milan-Pergolettese 7-1, De Ketelaere one man show: il report ￼

Poco fa si è concluso il test a porte chiuse tra Milan e Pergolettese, ultima amichevole estiva per i rossoneri di Pioli prima dell’inizio del campionato.

Primo tempo terminato 5-0, con il nuovo acquisto Charles de Ketelaere autore di una tripletta, man of the match. Un gol su rigore, uno di testa su calcio d’angolo e un altro di sinistro. Doppietta per Lazetic, in gol anche Adli e Pobega, che si iscrivono al tabellino del netto 7-1.

In campo per il Milan anche alcuni calciatori della Primavera, tra cui Hugo Cuenca, 2005, in campo nel finale.

Milan Pergolettese amichevole

Adesso testa all’esordio in campionato contro l’Udinese a San Siro. I campioni d’Italia dovranno molto probabilmente fare a meno di Sandro Tonali, che nell’amichevole di ieri contro il Vicenza ha rimediato un problema muscolare ai flessori. Il numero 8 rossonero verrà sottoposto nella giornata di domani agli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Da segnalare anche un trauma distorsivo alla caviglia rimediato da Messias.