Zenga esalta il Milan, poi l’azzardo sul percorso in Champions!

Il Milan si prepara a tornare in campo per l’inizio della nuova Serie A. La squadra di Stefano Pioli, che esordirà a San Siro contro l’Udinese, avrà il non facile compito di difendere lo Scudetto vinto la scorsa stagione ai danni dei cugini dell’Inter. Per farlo il tecnico originario di Parma potrà contare su diversi nuovi acquisti, soprattutto a centrocampo.

Milan Pioli Zenga

A commentare il mercato messo in atto da Paolo Maldini e Frederic Massara ci ha pensato Walter Zenga, ex portiere della Nazionale e oggi opinionista sportivo. Raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex Sampdoria ha parlato così:

“Se fossi Pioli, oggi sarei contento perché mi hanno preso giovani di qualità, ma anche di una certa esperienza: Adli, Pobega, soprattutto De Ketelaere, giocatore totale, l’ho visto giocare anche falso centravanti. E Origi può fare pure l’esterno, amplia le soluzioni: quello che serve per riconfermarsi in Italia, ma anche per fare un percorso più importante in Champions“.