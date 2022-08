Milan, un centrocampista potrebbe partire: a sorpresa!

Dopo aver perso Krunic per infortunio, l’emergenza a centrocampo in casa del Milan potrebbe aggravarsi ulteriormente. Come riportato da Tuttosport, infatti, il Torino vorrebbe prendere nuovamente Tommaso Pobega, dopo il prestito delle passate stagioni.

Il classe 1999 non sembra aver trovato molto spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli a centrocampo e un eventuale rinforzo dal mercato, di cui si parla da settimane, potrebbe precludergli ancora più spazio. Per questo motivo, il Milan potrebbe lasciarlo partire: il ds Vagnati, secondo l’indiscrezione, è convinto di poter riportare il milanista da Juric.

Milan Pobega Torino

Il club granata dopo il buon avvio di campionato – con la vittoria per 2 a 1 sul Monza e il pareggio con la Lazio – punta a rinforzarsi ancora di più con giocatori già collaudati. Sembra comunque difficile che questa operazione possa andare in porto, ma qualcosa potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di calciomercato. In questo caso, la volontà del giocatore sarà determinante.

Un altro anno in prestito potrebbe servire al giovane Under 21, per crescere ulteriormente e fare il salto di qualità decisivo.

Thomas Raiteri