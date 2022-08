Milan Primavera, è fatta: contratto fino al 2025!

Colpo di prospettiva in casa rossonera. Come riportato da Gianluca di Marzio, da poco Hugo Cuenca è diventato un nuovo giocatore del Milan. Il giovanissimo talento, classe 2005, ha firmato a Casa Milan un contratto triennale. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal Club Deportivo Capiatá per una cifra intorno ai 400mila euro.

Data la giovane età, il calciatore si aggregherà con la squadra primavera per passare poi, chissà, in prima squadra: tutto dipenderà da lui.

Cuenca Milan Primavera

Il talent scout rossonero non ha avuto dubbi su di lui.

Il sudamericano era arrivato a Milano già la scorsa estate ma, per motivi burocratici, la società non ha potuto tesserarlo.

In questi mesi si è allenato con l’Under 18 e, grazie ad alcuni nullaosta, ha giocato qualche amichevole, tra cui la Viareggio Cup.

Cuenca può occupare diverse zone del campo: la sua duttilità è una delle qualità che più lo contraddistingue. Il 17enne infatti può essere impiegato sia da trequartista che come mediano senza grossi problemi.