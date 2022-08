Sei qui: Home » Copertina » Milan, quanti nomi per il centrocampo! Chi é il più vicino

La fine del mercato si avvicina sempre di più e la dirigenza rossonera ha ancora un paio di decisioni da prendere legate al mercato in entrata. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di regalare a Pioli almeno un centrocampista e, se possibile, anche un difensore centrale.

I nomi per il centrocampo sono diversi. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, uno di questi è decisamente vicino all’approdo in rossonero. Si tratta di Jean Onana, mediano del Bordeaux per cui il Milan ha lavorato nelle ultime 48 ore. L’agente del calciatore era a Bordeaux ieri, e la società ha ribadito la propria volontà: Onana può partire, ma solo a titolo definitivo.

Tanganga Milan Calciomercato

Le cifre? Circa 6 milioni di euro, più 1 di bonus. La sensazione è che si possa chiudere anche a 5 milioni, ma aggiornamenti e certezze arriveranno nelle prossime 24 ore.

Porte sbarrate quindi per Onyedika, centrocampista del Midtylland, che molto probabilmente approderà al Club Bruges.

Resta in corsa invece Aster Vranckx, del Wolfsburg, per il quale i rossoneri hanno già trovato l’accordo economico, ma stanno valutando l’effettiva validità del giocatore.

L’altro nome sondato dal Milan è il difensore del Tottenham Japhet Tanganga. I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, ma gli Spurs sono inamovibili: o obbligo di riscatto o non s’ha da fare.

Nei prossimi giorni, quindi, il Milan potrebbe avere in rosa uno o due nuovi innesti, che rafforzeranno la già competitiva squadra di Mister Pioli.

Alessio Dambra