Milan, nuovi investitori al fianco di Gerry Cardinale: c’è anche la stella dell’NBA!

Continuano le novità societarie per il Milan. Quando il closing tra RedBird e Elliott è ormai questione di tempo, arrivano nuovi investitori al fianco del neo proprietario rossonero Gerry Cardinale.

Stando a quanto riportato dall’autorevole testata americana Financial Times, infatti, la franchigia del baseball dei New York Yankees (che è di proprietà della famiglia Steinbrenner) e il fondo di Los Angeles “Main Street Advisors” stanno investendo al fianco di Cardinale.

Cardinale Maldini Milan

Nel fondo americano, possiamo riconoscere il producer Jimmy Iovine, il rapper Drake e la stella dell’NBA, LeBron James.

Il Milan, entrerà quindi a far parte del consorzio denominato “YES Network“, un media regionale che vede la collaborazione di Yankees Club, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group. I tre personaggi sopracitati sono investitori passivi, quindi non hanno preso partecipazione in modo diretto.

Un accordo che ci fa rendere conto di quanto gli investitori statunitensi siano interessati a spendere sul mondo del calcio e soprattutto sui club di Serie A.

Vittorio Assenza