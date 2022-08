Sei qui: Home » News » Milan, rinnovo in vista per due titolari: svelate le cifre

La questione rinnovi si fa sempre più calda in casa Milan. Diversi giocatori sono in scadenza nel 2023 o 2024 e la società ha intenzione di premiarli dopo il grande sforzo dello scorso anno, che è valso la vittoria dello Scudetto.

Una delle priorità di Maldini e Massara è il rinnovo di Sandro Tonali. Dopo la firma per il prestito dal Brescia e la firma per il secondo acquisto nella passata stagione, il centrocampista è pronto a mettere la terza firma sul proprio contratto con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, entro fine mese o all’inizio di settembre, il classe 2000 firmerà fino al 2027, con stipendio raddoppiato rispetto all’attuale, fissato a 1,3 milioni a stagione.

Milan Rinnovi Tonali

Non solo Tonali. Il Milan, come spiega il quotidiano rosa, è pronto a rinnovare il contratto di un altro centrocampista, fondamentale nella passata stagione. Si sta parlando di Rade Krunic. Il bosniaco è in scadenza nel 2024, ma la dirigenza ha pronto il nuovo accordo fino al 2025.

Krunic è arrivato nel 2019 dall’Empoli, assieme a Bennacer, il cui rinnovo di contratto, anch’esso in scadenza nel 2024, è nell’agenda dei dirigenti rossoneri. Come pure quelli di Pierre Kalulu e di Rafael Leao che, però, richiederanno tempi più lunghi.

Alessio Dambra