Milan, si allontana l’obiettivo in difesa: sorpasso della Roma!

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto arretrato. Maldini e Massara stanno cercando di regalare a Pioli un profilo giovane ma affidabile. Uno degli obiettivi in questo senso sembrava essere il difensore del Tottenham Japhet Tanganga.

Ma perchè “sembrava”? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un club di Serie A si sarebbe fiondato sul giocatore, sorpassando la concorrenza del Milan. Si tratta della Roma allenata da Jose Mourinho, che non sembra accontentarsi dei grandi acquisti arrivati in questa sessione di mercato come Dybala e Wijnaldum.

Infatti, il ds della Roma Thiago Pinto sta cercando un giocatore per completare la difesa giallorossa e l’inglese sarebbe uno dei nomi più gettonati, potendo arrivare in prestito con obbligo, se non addirittura in diritto,

Nel frattempo, il Milan sembra abbia virato definitivamente su Abdou Diallo del Paris Saint Germain, considerato un grande talento che sa inoltre giocare da terzino sinistro, cosa molto utile anche per li liste, potendo così liberare Ballo-Touré, che interessa in Francia.