Milan, sospiro di sollievo per Tonali: quanto dovrà stare fuori

Sandro Tonali salterà la prima giornata contro l’Udinese ma per i milanisti resta comunque una buona notizia. Il centrocampista, assoluto protagonista dell’ultimo scudetto rossonero, tornerà subito dopo, già dalla difficile trasferta sul campo dell’Atalanta di Gasperini. Gli esami a cui si è sottoposto ieri mattina hanno escluso lesione muscolo tendinee e la lettura del report rossonero è stata un vero e proprio sollievo per Stefano Pioli. Tonali era uscito molto zoppicante dall’ultima amichevole contro il Vicenza. Allarme però rientrato nessuna lesione agli ai flessori con il calciatore che però in via precauzionale dovrà saltare la prima giornata contro l’Udinese.

Tonali infortunio Milan

La nota ufficiale del club non fa riferimento a tempi di recupero specifici, solo alla necessità di valutare il giocatore di giorno in giorno. Non è da escludere che il calciatore possa tornare ad allenarsi in gruppo già dall’inizio della prossima settimana. Il Milan va di cautela ma rispetto alle sensazione avute al termine dell’ultima amichevole, Sandro Tonali e il Milan possono sorridere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.