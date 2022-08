Maldini pensa alla difesa, ritorno di fiamma per un giocatore della Premier

Un difensore e un centrocampista: sembrano questi gli obiettivi di un Milan che non vuole lasciare nulla al caso e punta a completare la rosa prima della fine del mercato. Se per la zona mediana del campo si sta seguendo insistentemente Onyedika, con il Midtjylland che però al momento fa muro, per la difesa gli obiettivi sono ancora meno definiti: fino a qualche giorno fa sembrava esserci Diallo in pole position, ma poi la pista si è raffreddata causa i dubbi del calciatore circa un suo trasferimento sotto la Madonnina. Un’indecisione che ha fatto subito virare Maldini verso altri obiettivi.

Milan Tanganga Tottenham

Oggi il Corriere dello Sport ha riportato alla ribalta un vecchio nome, quello di Japhet Tanganga. Il difensore del Tottenham, classe 1999, non sembra rientrare nei piani di Antonio Conte e perciò pare accessibile. Resta però da superare lo scoglio rappresentato dalla formula del trasferimento: il Milan vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs pretendono di inserire l’obbligo.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI