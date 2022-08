[FOTO] Il Milan presenta la terza maglia per la stagione 2022/23!

Il Milan, attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale, ha presentato la terza maglia per la stagione 2022-23:

“PUMA e AC Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni.

Il nuovo Third kit è pensato per chi si distingue e non si risparmia mai. La squadra rossonera esprime come nessun’altra uno stile unico, proprio della stessa città di Milano. La nuova maglia olive-green presenta una grafica tono su tono della bandiera di Milano e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del Club rossonero. La maglia integra sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stile milanese”.

Terza Maglia Milan

La Lega Serie A ha vietato l’utilizzo delle maglie color verde, poiché avrebbero rischiato di confondersi con il manto erboso.

Nonostante ciò, i rossoneri non avranno alcun problema. La tonalità di verde utilizzata per la terza maglia del Milan rientra nei colori utilizzabili.

I rossoneri, infatti, avevano già chiesto nel 2021 l’autorizzazione per l’utilizzo di questo colore per il kit.

Vittorio Assenza