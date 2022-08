Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, prove di rinnovo per un titolare: la notizia

Il Milan continua a lavorare sui rinnovi di contratto. Stando a quanto riportato da Tuttosport, filtra ottimismo per il rinnovo di Fikayo Tomori. Il difensore inglese vuole solo restare al Milan e la società vorrebbe chiuderlo in tempi brevi.

L’ex Chelsea percepisce 2 milioni di euro netti a stagione e l’idea è quella che si chiuderà presto per circa 3.5 milioni di euro stagionali. Da entrambe le parti c’è voglia di continuare e questo è chiaro. Il Milan vuole evitare nuove perdite stile Donnarumma, Calhanoglu e Kessié.

Fikayo Tomori Milan

Tomori venne acquistato dai rossoneri nel gennaio 2021 con un prestito e un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, di comune accordo con il Chelsea. Arrivato come un difensore da alternare ad Alessio Romagnoli, il muro inglese non ci ha messo praticamente nulla per rubare il posto da titolare all’ex capitano rossonero, convincendo poi la dirigenza a riscattarlo.

In ogni caso, la coppia Maldini e Massara ha le idee chiare per la difesa del Milan: nuovo difensore con la formula del prestito con diritto di riscatto e subito dopo Matteo Gabbia alla Sampdoria, con l’accordo ormai raggiunto.

Vittorio Assenza