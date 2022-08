Sei qui: Home » News » Milan, Tonali out: Pioli ha già scelto il sostituto

Giornata non del tutto positiva per il Milan quella di ieri. I rossoneri hanno infatti travolto il Vicenza con il roboante risultato di 1-6 ma la serata è stata rovinata dall’infortunio di Sandro Tonali.

Il centrocampista rossonero ha infatti accusato un problema ai flessori pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Tonali ha direttamente lasciato il campo sconsolato recandosi negli spogliatoi. Nella giornata di domani l’ex Brescia si sottoporrà agli esami di rito. La speranza dello staff è che si tratti di una semplice elongazione e non di problemi più gravi come stiramenti o strappi.

Krunic Tonali Milan

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul possibile sostituto in caso in cui il numero 8 dovesse stare fuori per diverso tempo. Al fianco di Ismael Bennacer dovrebbe prepararsi Rade Krunic, jolly ritenuto affidabile dello scacchiere di Stefano Pioli.

Il Milan ha perso Kessie a parametro 0 e aveva individuato in Renato Sanches il perfetto sostituto. Il portoghese ha però scelto il PSG, e almeno per il momento la squadra di Pioli dovrà adattarsi con i centrocampisti già presenti in rosa.