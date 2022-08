Sei qui: Home » News » Vicino il prolungamento di contratto per Tonali: la proposta del Milan

Milan-Tonali, avanti insieme: questa la volontà delle due parti. Il centrocampista ex Brescia ha voluto fortemente vestire la maglia rossonera quando ce ne è stata la possibilità e ora vuole diventare una bandiera del club, prolungando il più a lungo possibile la sua avventura a Milano.

Tonali Milan Rinnovo

Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara sono al lavoro per un prolungamento di contratto unito ad un importante adeguamento di stipendio. Tonali infatti si era ridotto l’ingaggio la scorsa estate pur di rimanere a Milanello al termine di una stagione (quella 2020-2021) con più bassi che alti.

Ora la grande stagione disputata nel passato campionato, terminata con la vittoria dello Scudetto, merita di essere riconosciuta anche a livello economico e la dirigenza del club lombardo lo sa bene. Il classe 2000 si prepara così a raggiungere i suoi compagni di squadra a livello di stipendio ed è pronto a prolungare il suo già esteso contratto con il Diavolo, attualmente in scadenza nel 2026.