Milan-Udinese, Diaz: “Lo faccio per la squadra”

Nel post partita di Milan-Udinese, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il centrocampista rossonero Brahim Diaz. Lo spagnolo ha realizzato la rete del momentaneo 3-2, quella che ha permesso alla squadra guidata da mister Stefano Pioli di superare definitivamente l’Udinese. Il gol del 4-2, la cosiddetta ciliegina sulla torta l’ha siglata Ante Rebic.

Queste le sue parole:

“Sempre bello avere giocatori nuovi e forti, De Ketelaere ha giocato e sono contento. Noi giochiamo come squadra, corriamo come squadra e facciamo tutto come una squadra. Io do tutto per il gruppo, per i tifosi e per l’allenatore. Sono tranquillo, conosco le mie qualità, do il massimo e so quello che posso fare. Giocare a San Siro è sempre bello e segnare un gol è fantastico”

Diaz ha parlato dell’arrivo di Adli e di De Ketelaere, calciatori che portano concorrenza sulla zona della trequarti campo. Il fantasista ha poi sottolineato l’emozione di realizzare un gol in quel di San Siro, soprattutto dopo un finale di stagione scorso condito da una serie di alti e bassi.