Milan-Udinese, formazioni ufficiali: c’è Rebic, la decisione sul trequartista!

Finalmente si ricomincia, da oggi riparte finalmente la Serie A. Ad aprire le danze saranno proprio i Campioni d’Italia in carica, il Milan, che affronterà l’Udinese del neo-allenatore Andrea Sottil, pronto a dare filo da torcere ai campioni in carica. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:30, stadio San Siro.

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, saranno della partita anche Olivier Giroud che Divock Origi, che hanno recuperato dopo l’infortunio. Partiranno però entrambi dalla panchina.

Nell’Udinese invece, la costante si chiama Gerard Deulofeu, che proverà a suon di dribbling e sterzate, ad impensierire la difesa rossonera. I friulani non vogliono certo sfigurare nella loro prima uscita stagionale, voglio dimostrare di essere cresciuti sotto il punto di vista tecnico.

Milan Udinese Serie A

Queste sono le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All: Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez; Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Deulofeu, Success. Allenatore: Sottil.

Giulio De Pino