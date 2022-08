Milan-Udinese, iniziativa da applausi del club rossonero: accadrà sabato

Mancano ormai soltanto tre giorni all’inizio della nuova Serie A. Sabato pomeriggio, alle ore 18.30, il Milan campione d’Italia in carica aprirà le danza sul prato di San Siro contro l’Udinese, in quello che sarà la prima partita del nuovo campionato.

Si tratterà di un vero e proprio ritorno a casa per la squadra di Pioli, chiamata al primo impegno davanti ai propri tifosi dopo la conquista del diciannovesimo scudetto dello scorso 22 maggio. Ad accogliere i rossoneri ci sarà uno stadio gremito: si va infatti verso il tutto esaurito per la gara che vedrà i campioni in carica sfidare l’Udinese del neo allenatore Sottil.

Milan San Siro tifosi

Come comunicato dal Milan, anche in questo inizio di stagione continuerà l’iniziativa “San Siro per tutti”, un programma a sostegno dei tifosi con disabilità:

“San Siro per tutti #RespACt – Continua anche l’iniziativa “San Siro per tutti”, un programma di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi con disabilità e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, “RespAct”, che tra i suoi pilastri promuove un percorso di inclusione, con l’obiettivo di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell’emozione unica e immersiva di San Siro“.