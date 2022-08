Milan-Udinese, Masina: “Per ora lo stiamo facendo”

Sono terminati da pochi istanti i primi quarantacinque minuti di gioco del nuovo campionato di Serie A. Il Milan, detentrice del titolo, sta pareggiando 2-2 allo Stadio San Siro contro l’Udinese. La squadra di Stefano Pioli ha ribaltato lo svantaggio iniziale.

In avvio di gara, per i bianconeri, è andato in gol Rodrigo Becao (il centrale aveva punito i meneghini già in passato). I rossoneri hanno trovato la rete del pareggio dagli undici metri, grazie alla realizzazione di Theo Hernandez. Successivamente è stato Ante Rebic a trovare il gol dell’attuale vantaggio del Diavolo. Un inizio spumeggiante alla “Scala del Calcio”: tre gol, polemiche ed emozioni, tutto nell’arco di quindici minuti. Il 2-2 lo ha poi trovato Masina allo scadere con un colpo di testa.

Milan Udinese

Nell’intervallo del match, ai microfoni di DAZN, è intervenuto proprio l’autore del momentaneo pareggio per commentare il primo tempo di Milan-Udinese.

Queste le sue parole: “Il Milan è un avversario difficile e lo sapevamo, dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni che ci concedono e per ora ci stiamo riuscendo molto bene.”