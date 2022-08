Sei qui: Home » Copertina » Verso Milan-Udinese: buone notizie per Pioli: un top ritorna in gruppo!

Dopo aver accolto a braccia aperte l’ultimo nuovo acquisto della società, Stefano Pioli non ha esitato un secondo a riprendere il lavoro iniziato un paio di mesi fa in vista dell’inizio della prossima stagione.

Tante buone notizie dalle ultime amichevoli rossonere – dopo la disfatta contro lo ZTE – stravinte contro Wolfsberger, Vicenza e Pergolettese. Unica nota dolente? L’infortunio di Sandro Tonali.

Il centrocampista classe ’99, nonostante non abbia rimediato alcuna lesione dall’infortunio contro il Vicenza, si è aggiunto alla lista dei giocatori in dubbio per il debutto in campionato contro l’Udinese.

Assieme a lui i soliti noti: Giroud, Origi ed Ibra su tutti. Da Milanello, però, sarebbero arrivate notizie confortanti nelle ultime ore riguardo le loro condizioni.

Origi Milan Allenamento

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nella seduta d’allenamento giornaliera Divock Origi si è aggregato al gruppo per la prima volta da quando veste i colori rossoneri, Ibra è ritornato a Milanello dopo l’operazione al ginocchio, mentre Giroud sta continuando il lavoro personalizzato propedeutico al rientro in gruppo previsto tra un paio di giorni.

Non solo, perchè oltre a loro tre, potrebbe presto tornare a disposizione anche lo stesso Tonali: la contrattura prevede soltanto terapie di recupero e sono stimati circa 5-7 giorni di stop.

Il centrocampista, con ogni probabilità, non ci sarà all’esordio ma dovrebbe recuperare in tempo per la seconda giornata contro l’Atalanta.